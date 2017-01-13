كشف تقرير بريطاني عن أن نصف الشباب في المملكة المتحدة يعانون من مشكلات عاطفية ولا يستطيعون التركيز في دراستهم بينما يرى واحد من بين عشرة من الشباب أنه لا يعرف أي شخص “يهتم حقا” بأمره.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 20 % من الشباب البريطانيين أعربوا عن عدم اعتقادهم بأن بإمكانهم تغيير ظروفهم ما إذا رغبوا في ذلك” فيما أعرب 16 % عن اعتقادهم أنهم لن يحققوا أي شيء في حياتهم مهما بذلوا من مجهود”.. ومن بين هؤلاء الذين قالوا إنهم لا يشعرون بأنهم يتحكمون في حياتهم, أكد 61 % أن هذا الشعور يراودهم بسبب افتقارهم للثقة بالنفس وهو ما يعوقهم في الحياة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد أظهر تقرير مؤشر تنمية الشباب والذي يصف شعور الطلبة حيال سلسلة من الموضوعات منها الحياة الأسرية والصحة, أن مستوى الصحة العقلية وصل إلى أدنى مستوياته منذ تدشين المؤشر لأول مرة.. كما شمل التقرير ألفين و215 شابا تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما .. فعلى سبيل المثال يشعر 37 بالمائة منهم بالقلق حيال قدرته على التأقلم في العمل أو الدراسة بينما يقلق 45 بالمائة حيال شكل أجسامهم.

وقالت مارتينا ميلبورن المديرة التنفيذية لمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية إن “هذا التقرير يرسم صورة مقلقة للغاية لجيل يشعر بأن قدرته على تشكيل مستقبله باتت تضيع منه