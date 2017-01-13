«الأرصاد الجوية»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارةالجمعة، 13 يناير 2017 09:21 ص
أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة منذ يوم الأربعاء الماضي بمعدل درجة مئوية يوميا.
وحذر سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، من برودة الطقس على الرغم من اعتدال حالة الطقس نهارا، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ليلا في القاهرة 8 درجات وفي الصعيد 5 درجات وأقل من الصفر على وسط سيناء.
وأشار إلى احتمالية سقوط الأمطار مع اعتدال الطقس ابتداء من غدا السبت على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن شدتها تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة على القاهرة وشمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية، وغزيرة على السواحل الشمالية الغربية.
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