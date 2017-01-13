مقتل 71 شخصا في اشتباكات بين النظام والمعارضة فى عدة مناطق بسوريا

أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة اليوم الجمعة، مقتل 71 شخصا بينهم 19 طفلا، و10 نساء، فى قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة فى عدة مناطق بسوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن اللجان قولها ” اندلعت اشتباكات عنيفة بين أطراف الصراع (المعارضة والنظام) فى غوطة دمشق وسط قصف مدفعى عنيف من قبل قوات النظام، كما تعرضت مناطق فى أريف إدلب وحماة وحمص ودرع إلى قصف جوى”.

وفى سياق متصل، أفاد المرصد السورى بأن قوات سوريا الديمقراطية الذى يدعمها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على قريتين فى ريف محافظة الرقة الشمالى، إثر معارك عنيفة مع مسلحى ” داعش ” .

وأضاف المرصد أن هذه القوات باتت تحاصر مجموعة من مسلحى التنظيم فى عدة قرى بعد قطع خطوط إمدادهم من مدينة الرقة معقل التنظيم بسوريا .

وكان التلفزيون السورى أعلن فى وقت سابق مقتل 12 مسلحا من تنظيم ” داعش ” بنيران قوات النظام فى مدينة ” دير الزور ” ومحيط مطارها العسكرى، مشيرا أيضا إلى مقتل 6 عناصر من جبهة فتح الشام (النصرة سابق) بنيران قوات النظام فى ريف حمص الشمالى .