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الجيش اليمني يسيطر على تلال استراتيجية بين تعز والحديدة
الجيش اليمني

الجيش اليمني يسيطر على تلال استراتيجية بين تعز والحديدة

الجمعة، 13 يناير 2017 09:00 ص
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أكد قائد محور تعز العسكري، اللواء خالد فاضل، أن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل تقدمها في جبهات غرب تعز، حيث تقدمت في مديرية مقبنة، التي تشهد مواجهات عنيفة بمشاركة طيران التحالف.

وأكد اللواء فاضل أن قواته سيطرت على عدد من المواقع والتلال المطلة على الخط الرابط بين تعز والحديدة، وقال إن قوات الشرعية تقترب من خط “العيار - البرح” الذي يمثل خط إمداد رئيسيا للميليشيات غرب المدينة.

وفي شبوة قتل وأصيب 13 عنصرا من عناصر الميليشيات في غارات لطيران التحالف على مواقعها في مديريتي عسيلان وبيحان، وتم تدمير آليات عسكرية.

سياسيا، أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارته للرياض التي امتدت ثلاثة أيام على أن يزور عدن وصنعاء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة للقاء الأطراف المتنازعة من أجل استكمال جهوده في إحياء عملية السلام ووقف إطلاق النار.

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