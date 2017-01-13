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الأمير وليام يواسي طفلة يتيمة على طريقته الخاصة
الامير وليام

الأمير وليام يواسي طفلة يتيمة على طريقته الخاصة

الجمعة، 13 يناير 2017 08:40 ص

هدأ الأمير ويليام من روع فتاة صغيرة فقدت أحد أبويها، وتحدث عن مشاعره عندما توفيت والدته الأميرة ديانا منذ عقدين.

وخلال زيارة لفرع مؤسسة الطفل المحروم الخيرية في المملكة المتحدة بالعاصمة لندن الأربعاء، شوهد ويليام وهو يتحدث بهدوء إلى فتاة في التاسعة من عمرها عن فقدان والدها.

وقال الأمير ويليام للفتاة، وفقا لسكاي نيوز نقلا عن صحيفة ديلي تيليجراف: “تعرفين أنني فقدت أمي عندما كنت صغيرا جدا أيضا. كنت في الخامسة عشر من عمري، وشقيقي كان عمره 12 عاما.”

لورنا إريلاند، من الأمهات اللاتي تواجدن في الفعالية، قالت إن ويليام قال لابنها البالغ من العمر 12 عاما إنه عندما كان مراهقا “كان من الصعب للغاية عليه التحدث عن” وفاة ديانا.
   

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