تشهد منافسات اليوم الثالث بمونديال العالم لكرة اليد الذى تستضيفه فرنسا خلال الفترة من 11 و حتى 29 يناير الجارى ، مواجهات قوية فى المجموعات الأولى و الثالثة و الرابعة .

من المقرر أن يتقابل منتخب اليابان مع فرنسا بالمجموعة الأولى وبيلاروسيا مع تشيلى وألمانيا مع المجر وكرواتيا مع السعودية بالمجموعة الثالثة ، فيما يلتقى منتخب الدنمارك مع الأرجنتين و البحرين مع السويد ضمن منافسات المجموعة الرابعة .

تقام هذه اللقاءات اليوم الجمعة ، بخلاف لقاء منتخب الفراعنة مع قطر المقرر له الثالثة مساءا فى أولى إنطلاقات مصر ضمن منافسات المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات كلا من ، الأرجنتين و الدنمارك و السويد و البحرين و قطر .