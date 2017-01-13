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كأس العالم لليد.. 6 مواجهات قوية فى مونديال فرنسا بخلاف الفراعنة
منتخب مصر لكرة اليد ـ في اﻻولمبياد ـ ريو دي جانيرو 2016

كأس العالم لليد.. 6 مواجهات قوية فى مونديال فرنسا بخلاف الفراعنة

الجمعة، 13 يناير 2017 08:13 ص
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تشهد منافسات اليوم الثالث بمونديال العالم لكرة اليد الذى تستضيفه فرنسا خلال الفترة من 11 و حتى 29 يناير الجارى ، مواجهات قوية فى المجموعات الأولى و الثالثة و الرابعة .

من المقرر أن يتقابل منتخب اليابان مع فرنسا بالمجموعة الأولى وبيلاروسيا مع تشيلى وألمانيا مع المجر وكرواتيا مع السعودية بالمجموعة الثالثة ، فيما يلتقى منتخب الدنمارك مع الأرجنتين و البحرين مع السويد ضمن منافسات المجموعة الرابعة .

تقام هذه اللقاءات اليوم الجمعة ، بخلاف  لقاء منتخب الفراعنة مع قطر المقرر له الثالثة مساءا فى أولى إنطلاقات مصر ضمن منافسات المجموعة الرابعة  التى تضم منتخبات كلا من ، الأرجنتين و الدنمارك و السويد و البحرين و قطر .

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