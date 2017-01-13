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حسام غالى: انتقلت للأهلى بـ3 آلاف جنيه.. وصور حسام حسن تملأ غرفتى
حسام غالي

حسام غالى: انتقلت للأهلى بـ3 آلاف جنيه.. وصور حسام حسن تملأ غرفتى

الجمعة، 13 يناير 2017 08:04 ص
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كشف حسام غالى قائد الأهلى أنه انتقل من صفوف نادى بيلا بكفر الشيخ إلى النادى الأهلى مقابل 3 آلاف جنيه وتم إختياره من قبل ميمى الشربينى نجم الأهلى والمعلق الشهير للانضمام لصفوف الناشئين.

وتابع غالى فى تصريحات تليفزيونية ، حسام حسن كان مثلى الأعلى، صوره تملأ جميع أرجاء غرفتى وبدأت حياتى الكروية فى مركز المهاجم حباً فى الأسطورة حسام حسن، ولكن مع انتقالى للأهلى لعبت فى مركز صانع اللعب.

وأضاف نجم الأهلى والمنتخب الوطنى أنه كان يقضى يومه فى صفوف الناشئين فى التدريب ورفع لياقته وكان يذهب لملعب السلة للركض أطول فترة ممكنة لرفع لياقته البدنية والتى كانت سببا فى تواجده مع الفريق الأول، وأن علاقته بمانويل جوزيه الآن على ما يرام مؤكدأ أنه كان هناك خلاف فى وجهات النظر وطريقة التعامل معه أدى لسحب الشارة منه وهو ما قوبل بالرفض وقتها من مجلس الأهلى، وجاءت الخسارة من المصرى أمام حسام حسن وقتها لتزيد الفجوة بينى وبينه بعد أن تم طرده من المباراة.

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