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شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
الشبورة - الضباب

شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة

الجمعة، 13 يناير 2017 08:38 ص
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شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق.
وحذرت الإدارة العامة للمرور سائقى السيارات، من زيادة السرعة فى وقت انتشار الشبورة، حرصا على سلامة المواطنين.

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