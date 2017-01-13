شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق.

وحذرت الإدارة العامة للمرور سائقى السيارات، من زيادة السرعة فى وقت انتشار الشبورة، حرصا على سلامة المواطنين.