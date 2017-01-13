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شرطة غزة تفرق متظاهرين محتجين ضد انقطاع الكهرباء
احتجاجات فلسطينية علي انقطاع الكهرباء

شرطة غزة تفرق متظاهرين محتجين ضد انقطاع الكهرباء

الجمعة، 13 يناير 2017 08:09 ص
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قال شهود عيان إن الشرطة في غزة فرقت آلاف الفلسطينيين مساء الخميس، المحتجين على نقص الكهرباء.

وأطلق أفراد الشرطة النار في الهواء واشتبكوا مع المتظاهرين أثناء التوجه إلى مقر شركة الكهرباء التي تديرها حماس في شمال قطاع غزة.

وألقي القبض على عدد من المشاركين، دون وقوع إصابات.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى عزل مسألة الكهرباء عن النزاعات والخلافات الداخلية بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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