قال شهود عيان إن الشرطة في غزة فرقت آلاف الفلسطينيين مساء الخميس، المحتجين على نقص الكهرباء.

وأطلق أفراد الشرطة النار في الهواء واشتبكوا مع المتظاهرين أثناء التوجه إلى مقر شركة الكهرباء التي تديرها حماس في شمال قطاع غزة.

وألقي القبض على عدد من المشاركين، دون وقوع إصابات.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى عزل مسألة الكهرباء عن النزاعات والخلافات الداخلية بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.