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الجنسية التركية للبيع بهذه الشروط
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الجنسية التركية للبيع بهذه الشروط

الجمعة، 13 يناير 2017 08:01 ص
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أعلنت تركيا عن تغييرات جديدة في القوانين المنظمة للحصول على الجنسية، بهدف تشجيع الاستثمار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه بموجب القواعد الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية، فإنه يحق للأجانب الذين يستثمرون مليوني دولار على الأقل أو يمتلكون عقار لا يقل ثمنه عن مليون دولار، شرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، أن يتقدموا للحصول على الجنسية التركية.

وذات الإجراءات تطبق على الأجانب الذي يودعون ثلاثة ملايين دولار على الأقل في بنوك تركية شرط عدم سحبها لثلاث سنوات، وأيضا على المستثمرين الأجانب الذين يحوزون صكوك حكومية لا تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات.

ويحق أيضا للأجانب الذين يوفرون وظائف لنحو 100 شخص التقدم للحصول على الجنسية التركية.

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