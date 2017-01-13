كشفت مصادر عسكرية معارضة موافقة الفصائل العسكرية وممثلين عن الهيئات السياسية على الذهاب إلى الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الكازاخية أستانة بعد اجتماع مع وفد روسي وتركي مطول.

وأضافت المصادر أن المعارضة ستعقد اجتماعا أخيرا، الجمعة، لتحديد النتائج النهائية في مؤئمر أستانة بعد تلقي وعود من الجانب الروسي بضمانات تركية لوقف القصف والتقدم على ريف دمشق.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع تحديد أسماء الوفد المفاوض، حيث سيضم العدد الأكبر من الوفد ممثلين عن الفصائل العسكرية مع ممثلين عن الهيئات السياسية للمؤتمر القادم في أستانة.