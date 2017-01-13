هزت انفجارات عنيفة، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، مطار المزة الذي يعتبر أهم قاعدة عسكرية للجيش السوري في دمشق، وقالت قيادة الجيش إنها ناجمة عن “صواريخ إسرائيلية”، محذرة تل أبيب من تداعيات “الاعتداء السافر”.

ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال إسرائيل بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار، وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري، وحذر من إنه سيرد على الهجوم.

ولم يصدر عن دمشق أي معلومات عن خسائر بشرية أو مادية جراء تلك الضربات الصاروخية.

وكانت مصادر قد ذكرت أن انفجارات هزت أنحاء العاصمة دمشق تبعها نشوب حرائق ضخمة في المطار الذي يبعد خمسة كيلومترات عن القصر الجمهوري.

وبث ناشطون سوريون على الإنترنت صورا قالوا إنها للضربات الصاروخية التي استهدفت المطار ليلا، وتظهر أصوات انفجارات وكتلا من اللهب وسط الليل.

وكانت دمشق اتهمت إسرائيل في ديسمبر الماضي، بضرب ذات المطار العسكري بصواريخ “أرض- أرض”، فيما وصفته بمحاولة “يائسة” لدعم ما وصفتها بـ “الجماعات الإرهابية”.