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تعرف على حالة الطقس اليوم
اﻻرصاد ـ الطقس‎

تعرف على حالة الطقس اليوم

الجمعة، 13 يناير 2017 07:38 ص
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلةً، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلةً إلى مضطربةٍ، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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