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واشنطن تستعد لرفع بعض العقوبات المالية عن السودان
الرئيس السوداني عمر البشير

واشنطن تستعد لرفع بعض العقوبات المالية عن السودان

الجمعة، 13 يناير 2017 07:32 ص
وكالات

قال مسئول أمريكي كبير أمس الخميس إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان.

وأضاف المسئول لوكالة “رويترز” :”التخفيف المحدود للعقوبات إذا اعترفت حكومة السودان بإحراز تقدم (في المساعدة في الحرب على الإرهاب)”.

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أرصدة الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.

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