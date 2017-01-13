لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية.

وقالت الشرطة: “إن عمال البناء كانوا يقومون بهدم جزء من الجسر لإعادة ترميمه، لكنه انهار بالكامل مما أدى إلى مقتل أحد عمال السكك الحديدية، ويبلغ من العمر 66 عاما، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرون بجروح مختلفة، بينهم اثنان في حالة خطيرة”.

وسقطت أجزاء من الخرسانة على إحدى الحافلات، أثناء مرورها قرب الجسر لحظة انهياره، لكن جميع ركابها نجو من الحادث.