فتاة تضلل منى عراقي وتدعي وفاة والديها وتخلي أهلها عنها .. فيديوالجمعة، 13 يناير 2017 07:26 ص
اكتشفت الإعلامية منى عراقي، كذب وتضليل فتاة في عقدها الثاني، بعد أن ادعت أنها كانت تعيش مع والدها في الكويت، ونزلت إلى مصر بعد أن توفي والداها، وتخلي عنها أهلها.
واصطحبت الإعلامية مقدمة برنامج “انتباه” على قناة “المحور”، الشابة وبدأت في رحلة البحث عن أهلها، واستمرت أكثر من 12 ساعة في محاولة للوصول لأي خيط يمكنها من الوصول إليهم، ولكنها فشلت في النهاية لتقرر أن تصطحب الفتاة معها المنزل بعد أن حررت محضر بأقوال الفتاة.
وفي تلك الأثناء نشر فريق البرنامج صورة الفتاة على الإنترنت، ليفاجأوا بصديقتها تتعرف على الفتاة وتنفي كل ما قالته الفتاة ويكشف كذبها وتضليلها، وترسل لفريق البرنامج صور تثبت صحة كلامها وترسل رقم والدها المقيم في مصر هو ووالدتها وأشقائها.
وتتواصل الإعلامية مع والد الفتاة وتقابله عند قسم مصر القديمة الذي حررت به المحضر في البداية، ليتعرف الأب على ابنته وتقر الفتاة بأنه والدها، ويكشف الوالد أن ابنته قامت بنفس الفعلة منذ 7 سنوات، وعثروا عليها بعد أن أخبرهم المشايخ أن ابنتهم مختطفة من قبل الجان وموجودة بالقاهرة الجديدة.
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