كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وحدات من الجيش الليبي بالتصدي لـ«مجموعة مسلحة محسوبة» على رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل والتابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والتي اقتحمت عددا من مقرات الوزارات بالعاصمة طرابلس.

وأعلنت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية بـا«لفيس بوك» الليلة «أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد امعيتيق عقد مساء اليوم الخميس اجتماعا ضم نائب رئيس المجلس فتحي المجبري وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، وممثلين عن رئاسة أركان القوات البرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، وغرفة عمليات تأمين طرابلس».

وأضافت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني، إن المجتمعين اتفقوا على «تكليف وحدات من الجيش الليبي لضبط الأمن والتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة».

وأشارت إلى أن «مجموعة مسلحة محسوبة على رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ خليفة الغويل، قد اقتحمت ظهر أمس عددًا من المقرات الحكومية، بطريقة غير شرعية وتحت تهديد السلاح».

وأعلن رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، بطرابلس مساء أمس سيطرته رسميًا على بعض المقار التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي في «حكم الملغي».

يذكر أن حكومة الإنقاذ نصّبتها قوات فجر ليبيا عقب سيطرتها على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.