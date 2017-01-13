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أوباما يفاجئ نائبه بايدن بمنحه وسام الحرية الرئاسي
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أوباما يفاجئ نائبه بايدن بمنحه وسام الحرية الرئاسي

الجمعة، 13 يناير 2017 07:18 ص
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فاجأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما نائبه جو بايدن الخميس بمنحه وسام الحرية الرئاسي في حفل بالبيت الأبيض اتسم بالعواطف للاحتفاء بشراكتهما على مدار ثمان سنوات في منصبيهما.

وقال أوباما عن صديقه ورفيقه في الانتخابات في حفل مفاجئ حضره موظفون وأفراد من عائلة نائب الرئيس وأصدقاء له “هذا رجل استثنائي.

“خلال الثماني سنوات الماضية لم يكن هناك أكثر منه إخلاصا وكفاءة كشريك في التقدم الذي صنعناه.”

وظهر على بايدن - الذي لم يكن لديه علم بإقامة الحفل - التأثر عندما قال أوباما إنه سيمنحه أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.

وهذا هو آخر وسام من نوعه يمنحه أوباما قبل أن يغادر هو وبايدن منصبيهما في 20 يناير كانون الثاني.

وقال بايدن (74 عاما) بعد تلقيه الوسام “لم يكن لدي أي علم” وقال في بداية كلمة مرتجلة استمرت حوالي 20 دقيقة “حصلت على قدر كبير من الثقة لا أستحقه.”

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