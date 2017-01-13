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قطع المياه عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة اليوم
قطع المياه

قطع المياه عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان 12 ساعة اليوم

الجمعة، 13 يناير 2017 07:00 ص
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان، لمدة 12 ساعة، وذلك بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، مساء أمس الخميس، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال تركيب وحدة رفع غاطس جديدة لمحطة صرف صحى رقم 10 بكميا، مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق “غرب كيما، عمارات كيما بالكامل، عمارات الحديد والصلب، منطقة الصداقة القديمة، المجمع الصناعى، منطقة التطبيقين، وعمارات الأولى بالرعاية”.

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