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إخلاء للسكان فى بريطانيا تخوفا من خطر الفيضانات
فيضان نهر السين ‎

إخلاء للسكان فى بريطانيا تخوفا من خطر الفيضانات

الجمعة، 13 يناير 2017 07:10 ص
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أصدرت بريطانيا تحذيرات من فيضانات، الخميس، مما استدعى إخلاء احترازيا لسكان الساحل الجنوبى، فيما تشهد البلاد احوالا جوية سيئة لأيام عدة، وقد أسفرت الثلوج عن إلغاء رحلات جوية كثيرة.

وجالت الشرطة الخميس على جميع سكان قرية جايويك (جنوب شرق)، لإبلاغهم بأنه سيتم إجلاؤهم صباح الجمعة بسبب توقع هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

وقال رئيس الشرطة روس كول “لقد اتخذ هذا القرار لمصلحة السكان من أجل تأمين سلامتهم حتى انتهاء الطقس السيئ”.

وافتتحت السلطات مراكز استقبال بهدف استيعاب السكان الذين لا يملكون بديلا سكنيا موقتا، وقالت الشرطة ان 1100 منزل على طول الساحل فى منطقة سوفولك قد يتم أيضا إخلاء سكانها، والى الشمال تم نشر نحو مئة جندى فى سكيغنيس لاجلاء ثلاثة الاف شخص.

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