غدًا.. 160 ألف طالب يبدأون امتحانات الشهادة الابتدائية في الجيزة

تنطلق غدًا السبت امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية بمحافظة الجيزة، وتستمر حتى 17 يناير الجارى.

قال هشام صلاح، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الإدارات التعليمية تسلمت الأسئلة من المطبعة السرية بالمديرية، وتم الاطمئنان على وصولها للإدارات على مستوى المديرية.

وأضاف المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات وصل إلى 106 آلاف و750 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية، موزعين على 800 لجنة سير على مستوى الـ20 إدارة تعليمية.

وأوضح هشام صلاح، أنه عقب انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية تبدأ المديرية فى امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، والتى تبدأ 18 يناير وحتى 26 من الشهر نفسه، وهو اليوم الأخير لجميع أعمال الامتحانات فى المديرية سواء النقل والشهادتين.

وأشار هشام صلاح، إلى أن الإدارات التعليمية تعمل على تصحيح كراسات الإجابة للطلاب أولاً بأول وبشكل مستمر، تمهيدًا لإعلان النتائج فى جميع الصفوف خلال مدة معينة.