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قتلى في هجوم انتحاري في دمشق
قصف - دمشق

قتلى في هجوم انتحاري في دمشق

الجمعة، 13 يناير 2017 06:40 ص
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قال التلفزيون السوري إن انفجارا كبيرا نفذه انتحاري وقع في حي شديد الحراسة بالعاصمة السورية دمشق الخميس، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية قتلى سقطوا في الحادث.

وقال التلفزيون السوري “ارهابي انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف بالقرب من نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفرسوسة”، حيث تقع منشآت أمنية رئيسية.

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