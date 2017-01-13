قتلى في هجوم انتحاري في دمشق

قال التلفزيون السوري إن انفجارا كبيرا نفذه انتحاري وقع في حي شديد الحراسة بالعاصمة السورية دمشق الخميس، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية قتلى سقطوا في الحادث.

وقال التلفزيون السوري “ارهابي انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف بالقرب من نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفرسوسة”، حيث تقع منشآت أمنية رئيسية.