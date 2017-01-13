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ميلان يتأهل لدور الـ 8 بكأس إيطاليا على حساب تورينو
ميلان

ميلان يتأهل لدور الـ 8 بكأس إيطاليا على حساب تورينو

الجمعة، 13 يناير 2017 12:16 ص

تأهل اى سي ميلان لدور الثمانية من بطولة كأس ايطاليا لكرة القدم بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره تورينو بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جرت , ضمن منافسات دور الـ16 .

وسجل هدفى ” الروسونييرى ” جوراي كوشكا و جياكومو بونافنتورا بالدقيقتين 60 , 63 ,أما هدف تورينو فأحرزه أندريا بيلوتي مع الدقيقة 27 .

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