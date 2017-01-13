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روسيا تضرب اليابان في كأس العالم لكرة اليد
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روسيا تضرب اليابان في كأس العالم لكرة اليد

الجمعة، 13 يناير 2017 12:14 ص

فاز منتخب روسيا لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة 39 - 29 ، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب بارك دي إيكسبوسيتشون في منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم بفرنسا.

تفوق المنتخب الروسي بفضل اللياقة البدنية والسرعة وأنهى الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 18-15.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الروسي التقدم وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 39 - 29.

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