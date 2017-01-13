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النرويج تخطف فوزاً مثيراً من بولندا في مونديال فرنسا لليد
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النرويج تخطف فوزاً مثيراً من بولندا في مونديال فرنسا لليد

الجمعة، 13 يناير 2017 12:24 ص

انتزع المنتخب النرويجي لكرة اليد فوزا ثمينا وصعبا من نظيره البولندي، بنتيجة 22 / 20 اليوم الخميس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة العالم الخامسة والعشرين والمقامة حاليا بفرنسا.

وقدم الفريقان أداءً متكافئًا على مدار الشوطين حيث تكرر التعادل بينهما عدة مرات حتى حسم الفريق النرويجي اللقاء لصالحه في نهاية المباراة.

وكان المنتخب الإسباني، قلب تأخره (10-12) في الشوط الأول، إلى فوز ثمين (27-21) على نظيره الأيسلندي اليوم الخميس بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بمونديال فرنسا لكرة اليد.

قدم الفريقان، أداءً متكافئًا في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن؛ نظرًا للتقارب الكبير بين مستواهما، باستثناء الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت تفوقًا واضحًا للمنتخب الإسباني.

وأنهى المنتخب الأيسلندي، الشوط الأول لصالحه (12-10)، لكن المنتخب الإسباني، قلب الطاولة على منافسه في الشوط الثاني، وانتزع فوزًا غاليًا.

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