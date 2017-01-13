في مواجهة عنوانها الإثارة فرض ريال مدريد التعادل على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لكل فريق مساء الخميس على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في جولة الإياب لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وصعد ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة بهذا التعادل المثير بعدما فاز ذهاباً بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

تقدم إشبيلية بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 10 عن طريق دانيلو وتعادل أسينسيو للريال في الدقيقة 48 وسجل إشبيلية هدفين في الدقيقتين 54 و77، ولكن سيرجيو راموس سجل من ضربة الجزاء لريال مدريد في الدقيقة 84، وأحرز بنزيمة الهدف القاتل للتعادل في الدقيقة 90+3 ليحرم إشبيلية من الفوز.