حدث في مثل هذا اليوم 13 يناير.. الإعلان عن فوز حزب الوفد بأول انتخابات برلمانية في مصرالجمعة، 13 يناير 2017 11:27 ص
1559 - تنصيب الملكة إليزابيث الأولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.
1610 - جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى.
1785 - صدور العدد الأول من صحيفة ذي تايمز اللندنية على يد الصحفي البريطاني جون وولتر، وكانت تحت اسم “ديلي يونيفيرسال ريجستر”، إلا أنها سمت بالتايمز بعام 1788.
1794 - الكونغرس الأمريكي يغير علم الولايات المتحدة ويجعله مكونًا من 15 نجمة و15 خطًا.
1822 - استقلال اليونان.
1830 - حريق كبير في نيو أورلينز في الولايات المتحدة، ويعتقد أن العبيد الثائرين كانوا وراءه.
1840 - السفينة لكسنغتون تحترق وتغرق بعيدًا عن ساحل لونغ آيلند بأربعة أميال وتخلف خسارة 197 أرواح.
1893 - تشكيل حزب العمال المستقل في بريطانيا.
1894 - القوات الحكومة تسحق ثورة في صقلية بإيطاليا.
1902 - عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ينتصر في معركةالرياض ويعلن عن تأسيس الدولة السعودية الثالثة.
1908 - الفرنسي هنري فارمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة ويعود إلى النقطة التي انطلق منها.
1915 - زلزال في أفيتسانو بإيطاليا بقوة 7.5 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل أكثر من 29000 شخص، وهو أحد أخطر زلازل العالم.
1919 - الأمير علي بن حسين يتولى إمارة المدينة المنورة.
1924 - الإعلان عن فوز حزب الوفد بأول انتخابات برلمانية في مصر.
1930 - ظهور سلسلة الأفلام الكارتونية ميكي ماوس لأول مرة.
1942 - الحلفاء يعقدون مؤتمرًا لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية ويصدرون إعلان سانت جيمس.
1943 - رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يصل إلى الدار البيضاء في المغرب في إطار تحركاته خلال الحرب العالمية الثانية، والزعيم الألماني أدولف هتلر يعلن الحرب الشاملة على الحلفاء.
1953 - إعلان الدستور في يوغوسلافيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيسًا لها.
1954 - السلطات الأمنية المصرية تعتقل 318 من أعضاء الإخوان المسلمون.
1958 - 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية.
1964 - القاهرة تستضيف مؤتمر القمة العربي الأول والذي إستغرق أربعة أيام والذي تم بدعوة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر لبحث التحركات الإسرائيلية على الجبهة السورية.
1966 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يختار روبرت ويفر أول مرشح أسود في تاريخ الولايات المتحدة لدخول فريقه الرئاسي.
1966 - الولايات المتحدة تجري تجربة نووية في موقع اختبار بصحراء نيفادا.
1967 - انقلاب عسكري في توغو يؤدي إلى إلغاء الأحزاب السياسية.
1979 - آية الله الخميني يعلن في باريس عن تشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وذلك بهدف إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي.
1980 - بدء العمل بالدستور في توغو.
1985 - اغتيال الملحق الإعلامي في السفارة الليبية في روما فرج عمر المخيمون على يد مجهول.
1986 - إسرائيل توافق على التحكيم بشأن مسألة طابا المختلف على سيادتها مع مصر.
1986- اندلاع حرب أهلية دامية في عدن ومعظم أنحاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بين الجناحين الرئيسيين في الحزب الاشتراكي اليمني.
1987 - الشرطة في ألمانيا الغربية تعتقل محمد علي حمادي المتهم بالإشتراك في خطف طائرة شركة طيران تي دبليو إيه الرحلة رقم 847 من أثينا إلى بيروت وبقتل أمريكي يعمل في البحرية.
1989 - فيروس حاسوب باسم “الجمعة 13” يضرب مئات من أجهزة حاسوب في كل أنحاء المملكة المتحدة.
1991 - أمين العام الأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار يلتقي مع الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد لتفادي اندلاع حرب في الخليج بسبب غزو العراق للكويت.
1992 - اليابان تعتذر لكوريا عن الاعتداءات الجنسية التي إرتكبها جنودها بحق النساء أثناء فترة الحرب العالمية الثانية.
1995 - كبرى الأحزاب الجزائرية والتي مثلت أكثر من 80% من الناخبين في انتخابات 1991 تعقد مؤتمرًا في العاصمة الإيطالية روما وتعلن العقد الوطني الذي يمنع الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها بواسطة العنف وينص على حل سياسي لأزمة الجزائر، إلا أن السلطة الجزائرية رفضت الإعلان الذي كان بين موقعيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة واعتبرت ذلك تدويلًا للمشكلة.
1999 - مقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في اشتباك مع خلية تابعة لكتائب عز الدين القسام قرب قرية السموع بالقرب من الخليل.
2000 - السلطات النمساوية تعتقل حليمة نمر والتي يعتقد أنها المسؤولة المالية لحركة فتح / المجلس الثوري التي يتزعمها صبري البنا / أبو نضال وذلك بعدما حاولت سحب مبلغ كبير من حساب مصرفي مجمد في فيينا.
2001 - زلزال في السلفادور بقوة 7.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخص وإصابة 4723، وتحطم 108226 بيت وتضرر أكثر من 150000 بناية.
2014 - لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، يفوز بكرة الفيفا الذهبية 2013 للمرة الثانية في تاريخه.
2016 - انتخاب البرلمانية خديجة عريب لتولي منصب رئاسة البرلمان الهولندي، لتصبح أول عربية ومسلمة في هذا المنصب.
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