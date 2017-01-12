نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وعضواتها وأعضاءه ببالغ الحزن والأسى الفنانة الراحلة كريمة مختار التي وافتها المنية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي ـ في بيان اليوم ـ عن حزنها العميق لفقدان فنانة قديرة وفاضلة أثرت العمل الفني بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة وبرعت في آداء دور الأم المصرية ، وكانت مثالاً يحتذى به في الإحترام والأخلاق ، وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب جميع المصريين حتى أصبحت بحق الأم المثالية لنا جميعاً.

وأضافت الدكتورة مايا ” إننا جميعاً لن ننسى الدور البارز الذي قامت به في توعية جيل كامل من الأمهات من خلال تقديمها حملات التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة وتربية الطفل والتي سوف تظل دائماً حاضرة في أذهاننا جميعاً”.

وأعرب المجلس القومي عن ابتهاله لله سبحانه بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر