تعاقدت شركة «تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية» الصينية مع شركة «السخنة لوجستيك كارسيتي»، لإنشاء اول مدينة لوجيستية متكاملة للسيارات فى مصر على مساحة 260 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه طبقا للقانون183 لسنة2002 لما يعطيه القانون من مزايا تشجيعية خاصة بالجمارك مقارنة بجميع المناطق الأخرى.

قال وى جيان تشينج الرئيس التنفيذى لمجموعه شركات «تيدا مصر» الصينية إن فكرة مدينة السيارات الجديدة تتضمن انشاء مدينة لوجيستية متكاملة بالمنطقة الاقتصادية يتوجه اليها، جميع مستوردى السيارات من خارج البلاد ليجدوا جميع انواع السيارات المتاحة فى السوق فى مكان واحد ويجدوا جميع الخدمات المرتبطة بالسيارات إلى جانب وسائل الترفيه.

وتابع: «تم اختيار الموقع فى منطقة العين السخنة لموقعها الجغرافى الذى يخدم منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وشرق اسيا وأوروبا لاجتذاب اكبر حجم من شريحة التجارة الدولية لهذا المجال».

وأضاف تشينج فى بيان اليوم أن المجالات التى سيشملها المشروع تتضمن «استيراد وتصدير السيارات وتخزينها، ومعارض لجميع أنواع السيارات، وأماكن خدمية منها بنوك ومطاعم ومناطق ترفيهية».

أضاف أن هدف الفكرة بجانب العائد الاقتصادى هو تداول الأموال فى حركة الاستيراد والتصدير مما يعود على البنوك بالاستفادة، حيث ان حركة الأموال بالمشروع تتجاوز مليارا ومائتين مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى توفير 3000 فرصة عمل من عماله مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة الى تقديم خدمة مميزة للعملاء والوكلاء بتكلفة مناسبة ومنافسة.

وكذلك سيعمل المشروع على تنشيط حركة السياحة واشغال الفنادق بهذه المنطقة وقد تم عرض الفكرة على بعض المرتبطين بالمجال وقد لاقت قبولا ممتازا ورغبة للاستفادة من الخدمات المتضمنة فى المشروع والموقع الجغرافى للمنطقة وسيتم تقديم الخدمة لجميع المستفيدين بنظام الإيجار الشهرى لجذب المستثمرين من خارج البلاد.

يذكر أن شركة تيدا مصر وقعت فى شهر ديسمبر عام 2013، عقد تطوير6 كم2 بمنطقة شمال غرب خليج السويس مع الحكمومة المصرية ممثلة فى شركة التنمية الرئيسية -المطور الرئيسى للمنطقة، ونص العقد على قيام «تيدا» بتطوير المنطقة على 3 مراحل بواقع 2 كم2 فى كل مرحلة.