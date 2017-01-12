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مصرع 4 من ضباط وحدة للقوات الخاصة
قوات امريكية في الكويت ‎

مصرع 4 من ضباط وحدة للقوات الخاصة

الخميس، 12 يناير 2017 10:53 م

اطلق احد أفراد القوات الخاصة الهندية النار على قادته بسبب خلاف حول الحصول على أجازة ، مما أدى إلى مصرع اربعه منهم .

وذكرت قناة // جيو // الباكستانية أن الجندي اطلق النار بشكل عشوائي على الضباط داخل وحدته العسكرية بولاية بيهار قبل أن يتمكن زملائه من السيطرة عليه ، حيث يتردد انه يعانى من مرض عقلي .

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية أن 3 ضباط لقوا مصرعهم على الفور ، فيما لفظ الرابع أنفاسة بعد نقله إلى المستشفى للعلاج .
وتابع يقول ” أن جميع المجنى عليهم كانو عزل من السلاح داخل الوحدة العسكرية التى تتولى حراسة محطة للطاقة الحرارية بولاية بيهار “.

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