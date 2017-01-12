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300 مليون سيجارة يدخنها المصريون يوميا
تهريب السجائر في مصر

300 مليون سيجارة يدخنها المصريون يوميا

الخميس، 12 يناير 2017 11:27 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، عن أن إنتاج الشركة الشرقية أكثر من 200 مليون سيجارة، لكن المصريين يدخنون ما يقرب من 300 مليون سيجارة يوميًا، موضحا أن رفع أسعار السجائر ناتج من ارتفاع تكلفة السجائر.

وأضاف خلال حوراه ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الخميس، أن السجائر السوبر سعارها 12.5 ويتم بيعها ب14 ولا يوجد التزام بالسعر الرسمي والكوين تباع بـ10.5 في الوجه القبلي ويتم جلبها من الصعيد وبيعها في الوجه البحري بـ 14 جنيه.

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