قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق فى الدواء، محمود فؤاد، إن ارتفاع أسعار الدواء، التي شملت ما يَقرب من 3 الآف صنف دوائي، يعد يومًا أسود فى تاريخ الحق فى الدواء فى مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الحكومة المصرية سبق لها منذ شهر مايو الماضي رفع أسعار ما يقرب من 7 الآف دواء، ما يعني أن المريض المصري سيدفع ثمن رفع سعر ما يقرب من 10 الآف صنف دوائي، تلبية لرغبة الحكومة المصرية التي استجابت لطلبات شركات الأدوية التي لا تنتهي، مشددًا على أن الزيادة اليوم لن تكون الأخيرة.

وشدد على أن الأزمة ليست فى رفع أسعار 15% من أنواع الأدوية، إلا أن الأزمة فى طلب الشركات رفع أسعار جميع الأدوية، وهو ما رفضته الحكومة وأمهلت الشركات فرصة 7 أشهر للتشاور والتفاوض.

ولفت فؤاد إلى أن شركات الأدوية تمارس ضغوطًا شديدة على الحكومة، لرفع أسعار الأدوية، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة المواطن، الذى بات لا يجد كثيرًا من الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، مطالبًا بضرورة العدالة فى سعر الدواء فى مصر، خاصة أنها صناعة مرتبطة بالدولار.