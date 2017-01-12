مصر في مواجهة تونس ومواجهات عربية ساخنة في تصفيات أمم أفريقيا 2019الخميس، 12 يناير 2017 10:18 م
أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون 2019، عن وقوع مصر إلى جانب تونس في مجموعة واحدة، فيما تصطدم المغرب بالكاميرون، التي تشارك في التصفيات رغم تنظيمها للبطولة.
وجاءت الجزائر، في مجموعة أسهل نسبيًا، حيث وقعت مع توجو، وبنين، وجامبيا، فيما تلعب السودان إلى جانب السنغال، بينما ستخوض ليبيا التصفيات بمجموعة حديدية، إلى جانب نيجيريا، وجنوب أفريقيا.
وتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة، بالإضافة إلى 3 منتخبات، تحتل المركز الثاني، إضافة إلى مستضيف البطولة.
وفي حال احتلال الكاميرون المركز الأول في مجموعتها، يتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة، وفي حالة احتلال مستضيف البطولة للمركز الثاني يتأهل الأول مباشرة أيضًا.
أما في حالة حصول الكاميرون على المركز الثالث، أو الرابع فإن الأول يتأهل مباشرة، وينتظر الثاني ملحق أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.
ويقام الدور التمهيدي من التصفيات، يومي 20، و28 مارس/أذار المقبل.
أما مرحلة المجموعات، فتقام الجولة الأولى خلال الفترة بين 5، و13 يونيو/حزيران المقبل، والجولة الثانية خلال الفترة بين 19، و27 مارس/أذار 2018، الجولة الثالثة والرابعة يومي 3 و11 سبتمبر/أيلول 2018.
وتقام الجولة الخامسة، خلال الفترة بين 8 و16 أكتوبر/تشرين الأول، أما الجولة السادسة والأخيرة، تقام بين يومي 5 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
(المجموعة الأولى): السنغال، غينيا الإستوائية، السودان، الفائز من ساوتومي ومدغشقر
(المجموعة الثانية): الكاميرون، المغرب، مالاوي، الفائز من موريشيوس وجزر القمر
(المجموعة الثالثة): مالي، الجابون، بوروندي، الفائز من جيبوتي وجنوب السودان
(المجموعة الرابعة): الجزائر، توجو، بنين، جامبيا
(المجموعة الخامسة): نيجيريا، جنوب إفريقيا، ليبيا، سيشل
(المجموعة السادسة): غانا، إثيوبيا، سيراليون، كينيا
(المجموعة السابعة): الكونغو الديمقراطية، الكونغو، زيمبابوي، ليبيريا
(المجموعة الثامنة): كوت ديفوار، غينيا، إفريقيا الوسطى، رواندا
(المجموعة التاسعة): بوركينا فاسو، أنجولا، بوتسوانا، موريتانيا
(المجموعة العاشرة): تونس، مصر، النيجر، سوازيلاند
(المجموعة الحادية عشرة): زامبيا، موزمبيق، غينيا بيساو، ناميبيا
(المجموعة الثانية عشرة): الرأس الأخضر، أوغندا، تنزانيا، ليسوتو
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصل - محيطWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
احتجاز مركب «صيد مصري» في تونس
... مصري» في تونس. بوغاز عزبة البرج الصيد . احتجاز مركب «صيد مصري» في تونس. الخميس، 12 يناير 2017 02:35 م. 2524585. كشفت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركب ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل سيارتين دفع ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائيWed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
الكهرباء: الانتهاء من 3 برامج تدريبية لتخريج 29 متدرباً من 6 دول عربية ...Thu, 12 Jan 2017 12:07:05 GMT
-
منتخب مصر لكرة القدم الـ 35 عالميا والثالث أفريقيا في تصنيف الفيفا
ارتقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم مركزا واحدا على المستوى الدولي والقاري، ليستقر في المركز 35 عالميا والثالث إفريقيا ، وذلك في تصنيف شهر يناير الذي أصدره ...Thu, 12 Jan 2017 12:34:38 GMT
-
العجاتي: إرسال الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي للبرلمان اليوم
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب اليوم الخميس الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي المقدر ...Thu, 12 Jan 2017 14:44:25 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT