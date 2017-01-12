مصر في مواجهة تونس ومواجهات عربية ساخنة في تصفيات أمم أفريقيا 2019

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون 2019، عن وقوع مصر إلى جانب تونس في مجموعة واحدة، فيما تصطدم المغرب بالكاميرون، التي تشارك في التصفيات رغم تنظيمها للبطولة.

وجاءت الجزائر، في مجموعة أسهل نسبيًا، حيث وقعت مع توجو، وبنين، وجامبيا، فيما تلعب السودان إلى جانب السنغال، بينما ستخوض ليبيا التصفيات بمجموعة حديدية، إلى جانب نيجيريا، وجنوب أفريقيا.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة، بالإضافة إلى 3 منتخبات، تحتل المركز الثاني، إضافة إلى مستضيف البطولة.

وفي حال احتلال الكاميرون المركز الأول في مجموعتها، يتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة، وفي حالة احتلال مستضيف البطولة للمركز الثاني يتأهل الأول مباشرة أيضًا.

أما في حالة حصول الكاميرون على المركز الثالث، أو الرابع فإن الأول يتأهل مباشرة، وينتظر الثاني ملحق أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

ويقام الدور التمهيدي من التصفيات، يومي 20، و28 مارس/أذار المقبل.

أما مرحلة المجموعات، فتقام الجولة الأولى خلال الفترة بين 5، و13 يونيو/حزيران المقبل، والجولة الثانية خلال الفترة بين 19، و27 مارس/أذار 2018، الجولة الثالثة والرابعة يومي 3 و11 سبتمبر/أيلول 2018.

وتقام الجولة الخامسة، خلال الفترة بين 8 و16 أكتوبر/تشرين الأول، أما الجولة السادسة والأخيرة، تقام بين يومي 5 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

(المجموعة الأولى): السنغال، غينيا الإستوائية، السودان، الفائز من ساوتومي ومدغشقر

(المجموعة الثانية): الكاميرون، المغرب، مالاوي، الفائز من موريشيوس وجزر القمر

(المجموعة الثالثة): مالي، الجابون، بوروندي، الفائز من جيبوتي وجنوب السودان

(المجموعة الرابعة): الجزائر، توجو، بنين، جامبيا

(المجموعة الخامسة): نيجيريا، جنوب إفريقيا، ليبيا، سيشل

(المجموعة السادسة): غانا، إثيوبيا، سيراليون، كينيا

(المجموعة السابعة): الكونغو الديمقراطية، الكونغو، زيمبابوي، ليبيريا

(المجموعة الثامنة): كوت ديفوار، غينيا، إفريقيا الوسطى، رواندا

(المجموعة التاسعة): بوركينا فاسو، أنجولا، بوتسوانا، موريتانيا

(المجموعة العاشرة): تونس، مصر، النيجر، سوازيلاند

(المجموعة الحادية عشرة): زامبيا، موزمبيق، غينيا بيساو، ناميبيا

(المجموعة الثانية عشرة): الرأس الأخضر، أوغندا، تنزانيا، ليسوتو