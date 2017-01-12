 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 09:30 مساءً
روابط سريعة
حارس الأهلي: تلقيت العديد من العروض.. ولكن
احمد عادل عبد المنعم

حارس الأهلي: تلقيت العديد من العروض.. ولكن

الخميس، 12 يناير 2017 10:11 م

كشف أحمد عادل عبدالمنعم حارس عرين النادى الاهلى عن تلقيه عددا من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وقال عبدالمنعم فى تصريحات تليفزيونية إنه تلقى عددا من العروض خلال الميركاتو الشتوي لكنه يرغب فى الاستمرار بصفوف المارد الأحمر حتى نهاية عقده وانتظار فرصة المشاركة.

وأضاف: بالطبع حزين لعدم المشاركة وقد استفسرت عدة مرات من الجهاز الفنى للأهلى عن اسباب عدم مشاركتى الا اننى لا أستطيع الهروب من النادى او إثارة أى مشاكل لأننى من أبناء الاهلى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3