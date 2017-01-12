كشف أحمد عادل عبدالمنعم حارس عرين النادى الاهلى عن تلقيه عددا من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وقال عبدالمنعم فى تصريحات تليفزيونية إنه تلقى عددا من العروض خلال الميركاتو الشتوي لكنه يرغب فى الاستمرار بصفوف المارد الأحمر حتى نهاية عقده وانتظار فرصة المشاركة.

وأضاف: بالطبع حزين لعدم المشاركة وقد استفسرت عدة مرات من الجهاز الفنى للأهلى عن اسباب عدم مشاركتى الا اننى لا أستطيع الهروب من النادى او إثارة أى مشاكل لأننى من أبناء الاهلى.