 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 09:27 مساءً
روابط سريعة
متعب: مستمر في الأهلي حتى الإعتزال
عماد-متعب

متعب: مستمر في الأهلي حتى الإعتزال

الخميس، 12 يناير 2017 10:11 م
متابعات

أكد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه يريد البقاء في القلعة الحمراء حتى نهاية حياته الكروية، ولا يشغله أمر تجديد تعاقده من عدمه.

وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية : ” أود في الاستمرار مع الأهلي حتى الاعتزال، وتحت أمر النادي في أي قرار يتخذه سواء بتجديد تعاقدي من عدمه”.

وأضاف قائلًا : ” “إذا أراد الأهلي تجديد تعاقدي، ورأى المسؤولون في النادي أنني سأكون مفيدا للفريق أنا موافق دون أي شروط، وإذا قرر الأهلي غير ذلك سأكون موافق أيضا، لا يجوز أن أتحدث عن تجديد تعاقدي أو شروطي، أنا متواجد مع الأهلي وإذا قرر تجديد تعاقدي سأفعل فورا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3