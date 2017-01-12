أكد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه يريد البقاء في القلعة الحمراء حتى نهاية حياته الكروية، ولا يشغله أمر تجديد تعاقده من عدمه.

وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية : ” أود في الاستمرار مع الأهلي حتى الاعتزال، وتحت أمر النادي في أي قرار يتخذه سواء بتجديد تعاقدي من عدمه”.

وأضاف قائلًا : ” “إذا أراد الأهلي تجديد تعاقدي، ورأى المسؤولون في النادي أنني سأكون مفيدا للفريق أنا موافق دون أي شروط، وإذا قرر الأهلي غير ذلك سأكون موافق أيضا، لا يجوز أن أتحدث عن تجديد تعاقدي أو شروطي، أنا متواجد مع الأهلي وإذا قرر تجديد تعاقدي سأفعل فورا”.