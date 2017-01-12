قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إن زيارة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني فى ليبيا للقاهرة، تأتي ضمن إطار التحرك المصري لحلحلة الأزمة السياسية فى ليبيا، الذي بدأ منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأضاف غوقة خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر كانت جزءًا من الحوارات المختلفة برعاية الأمم المتحدة، إلا أنها تحركت بشكل مُكثف خلال الآونة الأخيرة.

وتابع غوقة أن الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب الجيش المصري، واللجنة المصرية المعنية بالشؤون الليبية بذلت جهودًا كبيرة لـ لم شمل كافة الأطراف الليبية على طاولة حوار واحدة، بينما أظهر الجانب المصري تفهمًا كبيرًا وعميقًا للأزمة الليبية.

وأوضح غوقة أن ليبيا تقدر حرص مصر الكامل على مصلحة الشعب الليبي فى ظل الظروف الصعبة، مشددًا على أن السراج يتفهم رسائل القاهرة، تجاه دعم البرلمان الليبي المنتخب، موضحًا أن مصر طرحت خمس نقاط لحل كامل للأزمة الليبية