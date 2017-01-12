اعلن مصدر بالرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس ﻓرانسوا أولاند و الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفقا مساء اليوم الخميس في اتصال هاتفي، على عقد لقاء ثنائي بباريس في الأسابيع القادمة.

و أشار المصدر إلى تأكيد الرئيس أولاند -خلال الاتصال- إلى أن مؤتمر السلام المرتقب الأحد بباريس سيمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعبير عن تمسكه بحل الدولتين و ضرورة اجراء حوار مباشر بين الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي.

و كان أولاند قد صرح اليوم بأن محادثات السلام في الشرق الأوسط المقرر إجراؤها في باريس يوم الأحد ليس هدفها أن تحل محل المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.