طالب عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي الدكتور، مهدي عفيفي، الدولة المصرية بضرورة تشكيل “غرفة دعم” لمشروع القرار الأمريكي، الذي يُصنف جماعة الإخوان بالإرهابية.

وقال عفيفي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن نجاح هذا المشروع الأمريكي الذي تم تقديمه إلى الكونجرس، مرتبط بالدعم الجماهيري، مضيفًا أنّه: “لو صدر القانون سيبحث عن صلات أشخاص بالجماعة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف عفيفي أنّ مشروع القانون الحالي سبق وأن تم تقديمه في عام 2015، ولم يتم إقراره، موضحًا أنّه: “لا يُوجد كيان اسمه الإخوان المسلمين، إلا أنّ هذا الكيان موجود في شكل جمعيات إسلامية سيتم البحث فيها خلال الفترة المقبلة، لذلك ليس هناك وجودًا مباشرًا للإخوان في أمريكا”.