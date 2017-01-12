تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا مساء اليوم/الخميس/ من ضبط صاحب مخزن سلع غذائية وبحوزته 7 أطنان من الأرز وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي يفيد بضبط صاحب مخزن سلع غذائية بمركز أبوتشت يدعي ” أ م ” 27 عاما لتجميعه 7 أطنان من الأرز بمخزن غير مرخص بهدف احتكار السلعة وحبسها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط شخص اخر بمركز أبوتشت ويدعي ” بركات م ” 44 عاما لتجميعه طن من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا لإعادة بيعها في السوق السوداء .

وفي مركز قوص جنوب المحافظة تم ضبط تاجر تمويني يدعي ” س ا” 51 عاما لتجميعه 500 كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم كليا والمخصص لأصحاب البطاقات التموينية و250 كيلو جراما من السكر التمويني و200 كيلو جراما من الزيت التمويني قبل بيعها في السوق السوداء فيما تم ضبط صاحب محل بقالة يدعي ” م ا ” 43 عاما وبحوزته 254 كيلو جراما من الزيت مجهول المصدر وبدون فواتير فضلا عن ضبط 18 قضية تموينية آخري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق .