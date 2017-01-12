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الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكري
وزارة الدفاع الأمريكية

الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الخميس، 12 يناير 2017 09:47 م
وكالات

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، مع مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة تيريزا ويلان والوفد المرافق لها، اليوم الخميس ، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن فريحات، اليوم، تيريزا ويلان والوفد المرافق لها، بحضور الأمير فيصل بن الحسين.. حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

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