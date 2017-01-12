اعتماد 50 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة الوادي الجديدالخميس، 12 يناير 2017 09:39 م
اعتمدت وزارة الثقافة 50 مليون جنيه للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الخارجة فى الوادي الجديد .
وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ،في تصريح له اليوم، إنه التقى حلمي النمنم وزير الثقافة اليوم وتمت الموافقة على اعتماد 50% من التمويل اللازم لتطوير قصر ثقافة الخارجة التي تبلغ تكلفته الإجمالية 100 مليون جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تدشين بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بحضور وزير الثقافة الأيام القادمة حيث يتم افتتاح بيت ثقافة باريس بنهاية يناير الجاري .
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