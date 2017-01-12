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بروتوكول تعاون بين "البريد" و"مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين" بمصر
هيئة البريد المصري

بروتوكول تعاون بين "البريد" و"مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين" بمصر

الخميس، 12 يناير 2017 09:21 م
خاص- محيط

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد برتوكول تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين “UNHCR” بموجبه تقوم الهيئة القومية للبريد بتسليم مبالغ نقدية للمستفيدين الذين تحددهم مفوضية الأمم المتحدة ، وذلك عن طريق خدمة الحوالات الفورية من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصرى في بيان له اليوم أن الاتفاقية تأتى فى إطار التعاون البناء بين البريد المصرى ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتوزيع المساعدات النقدية الضرورية على اللاجئين ، وذلك إيمانا من البريد بدوره فى التعاون مع المفوضية لتسهيل ، وتذليل كافة العقبات للتيسير على مستحقى هذه المساعدات الملحة.

وأضاف رئيس البريد أنه من المتوقع أن يتمكن أكثر من 30 ألف لاجئ على الأقل من الحصول على تلك المساعدات النقدية بكل سهولة من خلال فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتى يبلغ عددها 4 آلاف مركز خدمات بريدية.

من جانبه ، قال كريم أتاسى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر إن المساعدات النقدية تعد من البرامج الأساسية التي تنفذها المفوضية في مصر لأنها تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً ، والتي تشمل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والأسر التي تعولها امرأة بمفردها والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الكبيرة التي ستواجه مصاعب بدون وجود الدعم الكافى لها.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة في هذا المجال يأتى نظرا للإنتشار الجغرافي للهيئة ولما تقدمه من خدمات مثيلة بأعلى جودة وأيسر السبل ، ما يضمن وصول الدعم المقدم من المفوضية للعديد من اللاجئين على مستوى الجمهورية في التوقيتات المحددة.

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