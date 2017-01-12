كيف تحول هاتفك لأداة تحكم بالكمبيوترالخميس، 12 يناير 2017 10:39 م
يحتاج الكثير من المستخدمين إلى ربط هواتفهم الذكية عبر الحاسب الشخصي للتحكم به عن بعد أو العكس وذلك لعدة أغراض مختلفة كعرض الشاشة مباشرة من جهاز لآخر أو نقل الملفات وغيرها.
تتوفر العديد من الطرق التي تتيح للمستخدم القيام بذلك، واليوم سنتعرف على طريقة معينة باستخدام تطبيق Lazy Mouse 2 المطور بأيدي عربية، بداية يجب على المستخدم تنزيل الخادم الخاص بالتطبيق عبر الحاسب الشخصي إلى جانب التطبيق المتوفر على نظام “أندرويد”، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
وبمجرد ربط التطبيق بالحاسب الشخصي عبر الشبكة اللاسلكية من خلال كود خاص Pin Code، سيمنك تحويل هاتفك الذكي أو حاسبك اللوحي إلى أداة تحكم عن بعد بالحاسب الشخصي، ويوفر Lazy Mouse 2 العديد من المميزات التي تتيح للمستخدم العمل على الحاسب بطريقة فعالة للغاية، إذ يتيح التطبيق القدرة على عمل الهاتف كماوس بعيد المدى، والتحكم عن بعد في سطح المكتب وتشغيل الوسائط والكاميرا وغلق الجهاز وغيرها.
فمثلاً يُمكن للمستخدم الاستفادة من التطبيق لمشاهدة فيلم قمت بتشغيله على الحاسب الشخصي عبر شاشة الهاتف، وكذلك تشغيل كاميرا الحاسب والتقاط الصور وتخزينها على الهاتف، كما يدعم التطبيق إمكانية نقل الملفات بين الحاسب الشخصي والهاتف مباشرة، وذلك تصفحها على الهاتف أو الحاسب بحسب رغبتك، ويُمكن للمستخدمين التحكم بالحاسب أثناء القيام ببعض المهام مثل التحكم بعروض البوربوينت وتصفح الإنترنت وغيرها.
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