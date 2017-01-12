أشاد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالدورة التثقيفية في الأمن القومي لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، التي نظمتها مؤخرا وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وقدمها كبار الخبراء الاستراتيجيين فى مجال الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأكد التفاف أبناء مصر بالخارج جميعا خلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتهم المسلحة الباسلة.

وقدم إسماعيل الشكر للسفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،نيابة عن قيادات وأعضاء الاتحاد على المجهود الكبير الذي تم للتنسيق لهذه الدورة التي تنظم لأول مرة لأبناء مصر بالخارج في بادرة جديدة ومميزة تهدف لتثقيف ابناء مصر بالخارج و جعلهم على دراية بأهم التحديات والمخاطر والتهديدات المحلية والإقليمية التى تواجه الوطن فى المرحلة الراهنة،وإلقاء الضوء على الأولويات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية لمصر كي يساهم فيها ابناء مصر بالخارج.

وأيضا قدم الشكر للفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والانتاج الحربي علي دعم وتنظيم واستضافة فعاليات دورات التوعية للمصريين بالخارج.

بدوره، قدم علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الشكر لرئيس أكاديمية ناصر العسكرية ولمدير كلية الدفاع الوطني وجميع الخبراء الذين قدموا وشاركوا في الدورة،مؤكدا أهمية هذه الدورات رفيعة المستوى التي من شأنها زيادة الانتماء للوطن وخلق روح الترابط والتماسك بين أبناء الوطن في الخارج وبين الوطن الأم.

ودعا إلى ضرورة تكرارهذه الدورات لاتاحة الفرصة لعدد كبير من أبناء مصر بالخارج لحضورها ، وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث الذين هم أكثر احتياجا لمثل هذه الدورات.

و قال د. ثروت قادس نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج؛ رئيس اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا أننا جميعا استفدنا من هذه الدورة التي تعقد لأول مرة في تقليد جميل ، مثمنا الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في خدمة الوطن وقضاياه ، ومشيدأ بالإنجاز الذي تم خلال الدورة بإطلاق الميثاق الوطني الأول للمصريين بالخارج، والذي نص على نبذ الخلافات، والسعي للتمثيل المشرف لمصر، وتجديد الولاء للوطن مع احترام قوانين الدول المضيفة، وكذلك نبذ الشائعات ووحدة الصف، والتواصل مع ممثلي الدولة لمعرفة الحقيقة ونشرها بين المصريين والأجانب لتصحيح الصورة، بالإضافة لجذب الاستثمارات،فضلا عن الدعم غير المحدود لقواتنا المسلحة المصرية.

وقال محمود فضل أمين عام اتحاد الجاليات المصرية بالخارج أن هذه الدورة تعد توجها طيبا من وزارة الهجرة وهي إحدى الخدمات المهمة التي نحتاجها جميعا، حيث تعد جرعة مركزة في السياسة والتاريخ والاستراتيجية والاقتصاد والأمن القومي التي زودتنا بمعلومات هامة تجعلنا نعرف أين نقف،وما هي التحديات والمخاطر التي تهدد أمننا واستقرارنا ، وتزيدنا إصرارا على العمل صفا واحدًا لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وأشاد خيري حسن رئيس لجنة الشباب والرياضة بالإتحاد العام للمصريين بالخارج منسق رحلات الجيلين الثاني والثالث باتاحة هذه الدورة التثقيفية لشباب الجيلين الثاني والثالث الذين يزورون مصر ضمن البرنامج المنفذ بالتعاون مابين وزارة الهجرة والاتحاد العام للمصريين في الخارج، وشارك فيها شباب من النمسا و إيطااليا وأمريكا وكندا،ودعا لتكرار هذه الدورات داخل مصر،أو عن طريق الفيديو كونفرانس،وقال” نحن على استعداد لتنسيق هذه الدورات بحيث تتم داخل السفارات أو القنصليات المصرية أو مقار فروع الاتحاد العام للمصريين في الخارج والجاليات والروابط والأندية للمصريين في الخارج ،وأتمنى أن تتم ترجمة فورية لهذه المحاضرات بحيث يسهل على الشباب المتابعة والاستيعاب الكامل .