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الانتهاء من كوبري طهطا العلوي آخر أبريل بتكلفة 80 مليونا
أيمن عبد المنعم - محافظ سوهاج

الانتهاء من كوبري طهطا العلوي آخر أبريل بتكلفة 80 مليونا

الخميس، 12 يناير 2017 08:48 م
خاص- محيط

صرح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد وتسليم المشروع بنهاية الشهر الجاري بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون جنيه.

وأوضح محافظ سوهاج - في تصريحات اليوم الخميس - أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 99% وأنه جاري تنفيذ أعمال التشطيبات تمهيدًا لتسليم المشروع الذي بدأ العمل به في شهر أكتوبر من عام 2010 ، لافتًا إلى أن الكوبري يبلغ طوله 1214 مترًا وعرضه 16 مترًا ومصمم بنظام الاتجاهين وعمل حارتين في كل اتجاه.

وأكد عبد المنعم أن كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد من المشروعات الهامة والحيوية التي تخدم أهالي مركز ومدينة طهطا، حيث يربط الكوبري بين ساحل طهطا وطريق أسيوط / سوهاج الزراعي في غرب مدينة طهطا، حيث يوجد العديد من المصالح الحكومية والخدمات ، كما سيساهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية وتوفير الوقت والجهد على السائقين والحد من الحوادث التي تحدث بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية بالمدينة.

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