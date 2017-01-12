أكره أن أخبرك بهذا، لكن إذا كنت تعتقد أن شريك حياتك يخونك، فربما أنت على حق، خاصةً إذا كنتِ امرأة.

ثَبُتَ أن 85% من النساء اللاتي يعتقدن أن شريك حياتهن أصبح غير مخلص كنَّ على حق، في حين أن 50% من شكوك الرجال تكون صحيحة، فيما قال ليون هارت، كبير المحققين والمختص في الشؤون الزوجية: “حدْس المرأة نادراً ما يُخطئ”، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة “ذا اندبنتدنت” البريطانية العام الماضي.

كيف يمكنك كشف خيانة شريكك؟

وفقاً لميجيل رودريجيز، المحقق الخاص في مدينة نيويورك، ومؤسس مكتب تحقيقات R.Q، هناك بعض المؤشرات والعلامات التي يجب أن تنتبه إليها:

- فتور مفاجئ في الرغبة الجنسية.

- الكلام همساً في الهاتف.

- قضاء ليالٍ أكثر بالخارج مع الأصدقاء.

- حظرك من استخدام هاتفه أو حاسوبه، أو قيام شريكك بتغيير كلمة السر الخاصة بالحاسوب أو الهاتف.

- مسح فهرس البحث باستمرار.

- قضاء المزيد من الوقت خارج المنزل، أو الخروج بشكل مفاجئ.

- تسلّم إيصالات غير مُبررة.

- العودة إلى المنزل في أوقاتٍ متأخرة.

- رائحة العطور المبالغ فيها.

كيف يتم ضبط الشريك الخائن؟!

بعد الملاحظة، تحتاج إلى التفكير فيما إن كان هناك نمطٌ أم لا، هل يعمل شريكك دائماً لوقتٍ متأخر يوم الأربعاء؟ أو يقوم بإيصال صديقه بسيارته كل جمعة؟، إذا استمر الرجل في فعل الشيء نفسه لمدة 3 أو 4 أسابيع متتالية، يقوم رودريجيز وفريقه بتتبعه والتقاط صور أو مقاطع فيديو للشريك غير المخلص في أي مكانٍ قد يوجد فيه.

وأوضح رودريجيز: “يتم تسجيل مقطع فيديو له في أثناء ذهابه إلى مكانٍ ينكر ذهابه إليه، ودائماً ما نقوم بالحصول على تاريخ ووقت الفيديو بالتحديد، وإذا غادر المنزل مرتدياً سترته الزرقاء وحذاءه البني، ودخل شقة عشيقته مرتدياً الملابس نفسها، فهو إذاً لا يفعل ما قال إنه يفعله”، ومن ثمَّ يتم ضبطه، لذا، لا داعي للشعور بجنون الشك، فعلى الأقل أنت تعرف ما يجب عليك البحث عنه للتأكد من خيانة شريكك لك.