المؤتمر العربي الثالث للغذاء في ضيافة شرم الشيخ أبريل 2018الخميس، 12 يناير 2017 08:42 م
أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية سيعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018 جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الاجتماع التحضيري الأول “للمؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء” الذي عقد اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برئاسة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة.
وناقش الاجتماع عدة نقاط من أبرزها الاتفاق على أن يكون موعد عقد المؤتمر خلال الفترة من 9 - 11 أبريل 2018 بمدينة شرم الشيخ، مع إضافة مجال الأجهزة الطبية، ليكون العنوان الرئيسي للمؤتمر هو (المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية) بدلا من المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء.
ويعقد المؤتمر بالتعاون بين وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية).
في السياق تقرر تشكيل اللجان الإشرافية والعلمية والتنظيمية للمؤتمر، إضافة إلى وضع جدول زمني للترتيبات الخاصة بالإعداد والتحضير للمؤتمر (خطة العمل).
حضر الاجتماع: الدكتور ياسين رجائي مدير المكتب الفني لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة المصرية ، والدكتور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وعبدالله فاضل، مستشار رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وعبدالله ثابت مدير العلاقات العامة بالهيئة، والدكتور حاتم الروبي، مسؤول ملف مجلس وزراء الصحة العرب في إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية، و الدكتور علي عبد العزيز، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر “قطاع الغذاء”، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة ومنسق عام المؤتمر.
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