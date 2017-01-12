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يعقوب: نسعى إلى تبني سياسات لتطوير أسواق التجزئة
اللواء عاطف يعقوب جهاز حماية المستهلك

يعقوب: نسعى إلى تبني سياسات لتطوير أسواق التجزئة

الخميس، 12 يناير 2017 09:23 م
كتب: عبدالرحمن دياب

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق مكونة من رقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ومباحث التموين قطاع الرقابة والرقابة الصناعية وممثلين عن جهاز تنظيم الاتصالات والكهرباء، ﻻفتا إلي أنه في الفترة الأخيرة يوجد ارتفاعات غير مبررة للأسعار بالإضافة إلي احتباس السلع.

وأضاف يعقوب، خلال اتصال هاتفي علي قناة “إكسترا نيوز”، قائلا:”لن نتواني في إخطار النيابة العامة في حالة وجود شبهة ضريبية”، مشددا علي عدم التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر وﻻ التليفونات المعروضة علي بعض الفضائيات.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أنه بعد رفع سعر الدواءمما يسهل تداول الأدوية في السوق بطريقة غير شرعية والمهربة من الخارج، مضيفا:”القانون الجديد لحماية المستهلك يسمح  يجعل من حق الجهاز الإطلاع علي قائمة بأسعار بعض السلع للالتزام بالسعر المعلن ومن يتجاوز في هامش ربحه نقوم بإخطار التهرب الضريبي لإعطاء الدولة حقها لضبط المنظومة كي يكون هناك تأثير أكبر.

وطالب يعقوب بضرورة إنشاء أسواق جملة في كل محافظة كي يساعد الجهاز أكثر في ضبط أسعار المنتجات والسلع بتكثيف تواجدنا من خلال حملات كبيرة، موضحا:”نسعى إلى تبني سياسات لتطوير أسواق التجزئة ولوضع آليات الوقاية خير من العلاج”.

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