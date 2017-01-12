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الاستثمار: تأسيس 315 شركة فى قطاعات زراعية وصناعية في أسبوع
الاستثمار

الاستثمار: تأسيس 315 شركة فى قطاعات زراعية وصناعية في أسبوع

الخميس، 12 يناير 2017 10:43 م
محيط

شهد هذا الأسبوع تأسيس 315 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 63 شركة، وذلك بإجمالي رأس مال مصدر 399.2 مليون جنيه مصري توفر1027 فرصة عمل للشباب المصري منها 565 فرصة عمل حرفية.

بلغ رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات 376.5 مليون جنيه، ورأس المال العربي 14.9 مليون جنيه بينما يبلغ رأس المال الأجنبي 7.7 ملايين جنيه، وتعمل هذه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

وانتهت لجان البت التابعة للاستثمار هذا الأسبوع من إجراءات البت في 7 قطع أراض، بإجمالي 453 فدانا جميعها في محافظة البحر الأحمر بقيمة إجمالية تبلغ 182.5 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار على تفعيل القوانين وسرعة الانتهاء من الأراضي المخصصة لأغراض استثمار.

ووافقت المنطقة الحرة العامة ببورسعيد على إقامة 3 مشروعات جديدة برءوس أموال 1.8 مليون دولار وإجمالي مساحة 8450 مترا مربعا تعمل في إنتاج الملابس الجاهزة وتخزين وبيع المعدات والأجهزة الخاصة بالوحدات البحرية وأيضا الخدمات البترولية.

ونجح مركز تسوية منازعات المستثمرين في الوساطة لإنهاء 3 منازعات بين المستثمرين بعضهم البعض حتى لا تتوقف مشروعاتهم الاستثمارية ، حيث بلغت قيمة التسويات في هذه المنازعات 35 مليون جنيه مصري.

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