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الخميس 12 يناير 2017 08:08 مساءً
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الاحتلال يفرج عن الشيخ رائد صلاح الأسبوع المقبل
أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

الاحتلال يفرج عن الشيخ رائد صلاح الأسبوع المقبل

الخميس، 12 يناير 2017 08:16 م
وكالات

قررت إدارة سجون الاحتلال، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح الأسبوع المقبل، بعد اعتقال دام 9 أشهر.

وقال خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح، اليوم الخميس، إن ادارة سجن “رامون” الذي يقبع في الشيخ صلاح، أبلغتهم بشكل رسمي أن موعد الافراج عنه في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف زبارقة أن الشيخ صلاح يكون بذلك أنهى مدة حبسه البالغة 9 أشهر في قضية “وادي الجوز”، وهي خطبة ألقاها الشيخ عام 2007 في وادي الجوز اتهمه الاحتلال حينها بالتحريض.

وكانت محكمة الاحتلال قد قضت في 18 أبريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة “التحريض على العنف”، خلال خطبة ألقاها في شرق القدس المحتلة قبل 9 سنوات.

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